Депутат Татьяна Цыбизова обвинила коллег из КПРФ в фальсификации истории

Депутат Госдумы Татьяна Цыбизова считает необходимым привлечь к ответственности парламентариев из фракции КПРФ за искажение истории в связи с новостью о вырубке якобы «аллеи вдов» на Мамаевом кургане.

Фейковое сообщение о вырубке якобы существовавшей в Мемориальном парке у подножия Мамаева Кургана аллеи сталинградских вдов поддержали депутат Госдумы от Волгоградской области Николай Арефьев и первый заместитель руководителя фракции КПРФ Николай Коломейцев.

Как ранее сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», бюро Сталинградского обкома КПРФ и фракции КПРФ Волгоградской областной Думы распространили заявление с протестом против обустройства парковки возле Мамаева кургана. Представители Компартии назвали вырубку деревьев в так называемом «парке вдов» «актом вандализма». В своем заявлении коммунисты призвали волгоградцев «присоединиться к протесту и возвысить свой голос в защиту павших героев» и обвинили местные власти в том, что те «пытаются забыть уроки Великой Отечественной войны».

В то же время после появившейся фейковой новости об уничтожении «аллеи вдов» директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Васин уже официально сообщил, что никаких тематических аллей на территории Мемориального парка нет.

Депутат Госдумы от Волгоградской области Татьяна Цыбизова считает, что коллеги из фракции КПРФ, «погнавшись за сиюминутной политической выгодой», «публично сфальсифицировали целый ряд исторических фактов».

«Если они продолжат вводить в заблуждение граждан нашей страны, то считаю, что такое поведение должно стать предметом серьезного обсуждения на комиссии по этике с приглашением думского и их партийного руководства», – заявила Татьяна Цыбизова.

В региональном отделении партии «Единая Россия» предложили Николаю Арефьеву и Николау Коломейцеву публично опровергнуть свои заявления, чтобы никого не вводить в заблуждение.

«Никаких «аллей вдов» в рамках парка, повторюсь, никогда не закладывалось. Деревья сажались в разные времена и разными людьми: ветеранами, жителями и гостями города, школьниками, волонтерами, студентами. Им не присваивались названия и не выделялись никакие границы внутри парка. Что касается обновления зеленого фонда Мемориального парка, то из тех насаждений, которые высаживались еще до открытия памятника-ансамбля «Сталинградская битва», не пострадало ни одно дерево. Впервые за десятки лет в Мемориальном парке появляются дорожки, лавочки, урны, освещение, газоны и обновленный зеленый фонд деревьев и кустарников, который пришел на смену растениям, не представлявшим ни эстетической, ни исторической ценности. Впервые возле парка, а не на его месте, появится первая и бесплатная муниципальная парковка для жителей и гостей города. Все это направлено исключительно на развитие города», – пояснила депутат Государственной Думы Татьяна Цыбизова.

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