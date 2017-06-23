На сентябрьские выборы в Волгоградской области пойдёт 641 кандидат

На выборы, которые пройдут в Волгоградской области в единый день голосования 10 сентября, выдвинулся 641 кандидат. Всего в регионе пройдут 76 избирательных кампаний.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе избирательной комиссии Волгоградской области, в организации голосования 10 сентября будут задействованы 22 территориальных избиркома и 313 участковых комиссий. На участки, по предварительным оценкам, придут до 311 тысяч человек.

«Основным блюдом» в единый день голосования станут, разумеется, довыборы депутатов областной Думы по Среднеахтубинскому и Дзержинскому округам. Единороссам Алексею Васину и Михаилу Струку составят конкуренцию коммунисты Евгений Олейников и Денис Плакущев, а также представители «Справедливой России», ЛДПР и нескольких непарламентских партий. Однако это далеко не единственная избирательная кампания, итоги которой решатся 10 сентября — выборы пройдут в семнадцати районах региона, голосование будет вестись по замещению 315 мандатов. В сорока шести сёлах будут избраны новые руководители.

На выборы 10 сентября пойдёт 641 кандидат, из них 92 — самовыдвиженцы. Своих представителей выдвинули восемь политических партий; по количеству претендентов на мандаты предсказуемо лидирует «Единая Россия» (308 кандидатов), за ней следуют ЛДПР (99 кандидатов) и «Справедливая Россия» (56 кандидатов). Некогда считавшаяся в регионе грозной политической силой Компартия на этот раз будет вести чисто символическую борьбу за мандаты: коммунисты выдвинули на выборы всего 46 человек.

Материалы по теме