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На сентябрьские выборы в Волгоградской области пойдёт 641 кандидат
Сюжеты:
Обманутые дольщикиДорожные войныАвтобусы против маршруток
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На сентябрьские выборы в Волгоградской области пойдёт 641 кандидат
Сегодня, 11:37ПолитикаНикита ДробныФото: Wyksa-r.ru
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