В Волгоградской области оценят эффективность работы депутатов

Конкурс на лучшую организацию работы местных представительных органов объявлен в Волгоградской области. Депутатов городских, районных и сельских Дум и советов будут в течение трёх месяцев оценивать с точки зрения эффективности их деятельности.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Волгоградской областной Думы, свои проекты депутаты смогут представить на суд жюри до 20 февраля следующего года. Каждую работу эксперты во главе со спикером регионального парламента будут рассматривать на соответствие шести основным параметрам — в том числе открытости, уровню взаимодействия с населением, законотворческой активности и реализации контрольных полномочий.

— Эффективная работа представительных органов местного самоуправления — важный элемент системы комплексного развития территорий. Решение этой задачи является приоритетным направлением, — пояснил председатель думского комитета по государственному строительству Сергей Горняков.