В Волгоградской области оценят эффективность работы депутатов
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Волгоградской областной Думы, свои проекты депутаты смогут представить на суд жюри до 20 февраля следующего года. Каждую работу эксперты во главе со спикером регионального парламента будут рассматривать на соответствие шести основным параметрам — в том числе открытости, уровню взаимодействия с населением, законотворческой активности и реализации контрольных полномочий.
— Эффективная работа представительных органов местного самоуправления — важный элемент системы комплексного развития территорий. Решение этой задачи является приоритетным направлением, — пояснил председатель думского комитета по государственному строительству Сергей Горняков.
Победители конкурса получат на дальнейшее совершенствование своей работы по 150 тысяч рублей. Отдельный приз достанется депутатам, активнее всего ведущим работу по охране окружающей среды. Общий призовой фонд составит свыше 3 млн рублей.
+7 937 708 14 50