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В Волгоградской области оценят эффективность работы депутатов
Сюжеты:
100-летие революцииИстория БК-31Обманутые дольщики
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В Волгоградской области оценят эффективность работы депутатов

Сегодня, 15:50ПолитикаНикита ДробныФото: amazonaws.com
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