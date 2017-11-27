В Волгоградской области на выборах президента КОИБами обеспечат 10% участков
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу ИКВО, одной из главных тем заседания стало применение QR-кодов и комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБов) на президентских выборах в Волгоградской области. По словам начальника информационного управления Облизбиркома Максима Сушко, в ходе голосования в марте следующего года КОИБами планируется обеспечить около 150 избирательных участков — то есть около 10% от общего количества. Остальные участки будут использовать технологию QR-кода.
После новогодних праздников региональная комиссия приступит к дистанционному обучению сотрудников ТИК, которым предстоит работать на выборах главы государства. Для этого будет запущен специальный образовательный портал. «За два месяца до дня голосования он заработает. Мы поставили задачу сделать этот портал максимально удобным, понятным и полезным для избирательных комиссий и других участников избирательного процесса», — пояснил председатель Облизбиркома Виктор Черячукин.
Напомним, выборы президента России запланированы на март 2018 года. О намерении участвовать в них на сегодняшний день заявили лидеры КПРФ и ЛДПР Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский, основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, телеведущая Ксения Собчак и бизнес-омбудсмен Борис Титов. О президентских амбициях также заявили журналистка Екатерина Гордон, бизнесмен Сергей Полонский, оппозиционер Алексей Навальный и некоторые другие кандидаты, однако примут ли они реальное участие в выборах, на данный момент неизвестно.
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