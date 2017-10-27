Подложили свинью: Россия расширила «продуктовые санкции» против Запада

Правительство России расширило продуктовое эмбарго в отношении ряда западных стран. Теперь в перечень продовольствия и сырья, запрещённого к ввозу в РФ, добавились живые свиньи, субпродукты и жиры сельскохозяйственных животных.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру», соответствующее постановление было опубликовано сегодня на официальном сайте правительства. Оно было внесено Минсельхозом и будет действовать как минимум до конца следующего года.

Документ предусматривает запрет на ввоз свиней (кроме чистопородных племенных животных), пищевых субпродуктов, а также свиного, овечьего, козьего и птичьего жира, лярд-стеарина, животного масла и аналогичных товаров из США, государств Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии, Албании, Черногории, Исландии, Лихтенштейна и Украины. В Министерстве сельского хозяйства РФ заверили, что новые ограничения «не скажутся на обеспечении внутренних потребностей России».