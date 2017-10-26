Вопросы транспорта в Волгограде будет курировать Сергей Разумный
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу гордумы, кандидатуру внёс на рассмотрение сити-менеджер Виталий Лихачёв; она была одобрена единогласно. Сергей Разумный – выходец из Волгоградской области: он некоторое время руководил дистрибуторским цехом завода «Волжанин», однако впоследствии переехал в Московскую область, где возглавил ГУП «Мострансавто». Сейчас эта компания имеет более сорока филиалов и обслуживает свыше 1,2 тысячи маршрутов.
По словам вице-мэра Волгограда Алексея Волоцкова, депутаты рассчитывают, что большой управленческий опыт г-на Разумного найдёт успешное применение в областном центре и поможет повысить эффективность новой транспортной схемы, главным защитником которой был его преемник Дмитрий Веркин.
Прежний председатель городского комитета транспорта, находящийся под следствием в Нижнем Новгороде по подозрению в незаконных финансовых махинациях, запомнился волгоградцам повсеместной отменой популярных микроавтобусных маршрутов и тесной дружбой с иногородним холдингом «ПитерАвто», захватившим львиную долю на рынке пассажирских перевозок Волгограда. Дмитрий Веркин покинул свой пост в администрации в середине октября.
О Сергее Разумном известно, что он родился в 1970 году, имеет два высших образования и является майором запаса. Свою карьеру он начинал со скромной должности мастера по ремонту автомобилей на одном из предприятий региона. В бытность гендиректором ГУП МО «Мострансавто» г-н Разумный, по мнению сотрудников предприятия, лоббировал назначение новым директором его главного филиала сына одного из депутатов Госдумы, который на тот момент практически не имел опыта работы в транспортной сфере.
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