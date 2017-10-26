Вопросы транспорта в Волгограде будет курировать Сергей Разумный

Накануне президиум фракции «Единая Россия» Волгоградской городской Думы одобрил кандидатуру Сергея Разумного на должность замглавы администрации областного центра. Планируется, что чиновник займётся вопросами транспорта и продолжит дело Дмитрия Веркина, печально известного лоббированием «новой транспортной схемы».

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу гордумы, кандидатуру внёс на рассмотрение сити-менеджер Виталий Лихачёв; она была одобрена единогласно. Сергей Разумный – выходец из Волгоградской области: он некоторое время руководил дистрибуторским цехом завода «Волжанин», однако впоследствии переехал в Московскую область, где возглавил ГУП «Мострансавто». Сейчас эта компания имеет более сорока филиалов и обслуживает свыше 1,2 тысячи маршрутов.

По словам вице-мэра Волгограда Алексея Волоцкова, депутаты рассчитывают, что большой управленческий опыт г-на Разумного найдёт успешное применение в областном центре и поможет повысить эффективность новой транспортной схемы, главным защитником которой был его преемник Дмитрий Веркин.

Прежний председатель городского комитета транспорта, находящийся под следствием в Нижнем Новгороде по подозрению в незаконных финансовых махинациях, запомнился волгоградцам повсеместной отменой популярных микроавтобусных маршрутов и тесной дружбой с иногородним холдингом «ПитерАвто», захватившим львиную долю на рынке пассажирских перевозок Волгограда. Дмитрий Веркин покинул свой пост в администрации в середине октября.