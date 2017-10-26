Волгоградские депутаты предложили решать судьбу жилых домов на конференциях

Депутаты Волгоградской областной Думы поддержали инициативу о внесении изменений в Жилищный кодекс РФ. По мнению парламентариев, проведение общих собраний жильцов в формате конференции позволит более оперативно принимать решения по управлению многоквартирными домами.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Волгоградской областной Думы, авторы законопроекта предполагают созывать на собрание не всех жильцов, а только делегатов – по одному человеку за каждый этаж в подъезде, а также отдельного представителя от собственников нежилых помещений. Эти «доверенные лица» будут представлять интересы жильцов на конференциях в течение как минимум трёх лет. Депутаты отмечают, что такой формат будет удобен прежде всего самим владельцам квартир, которым не придётся регулярно ходить на собрания. К тому же с его помощью удастся избежать случаев, когда из-за отсутствия кворума невозможно принять единое решение о выборе управляющей компании.