Волгоградские депутаты предложили решать судьбу жилых домов на конференциях
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Волгоградской областной Думы, авторы законопроекта предполагают созывать на собрание не всех жильцов, а только делегатов – по одному человеку за каждый этаж в подъезде, а также отдельного представителя от собственников нежилых помещений. Эти «доверенные лица» будут представлять интересы жильцов на конференциях в течение как минимум трёх лет. Депутаты отмечают, что такой формат будет удобен прежде всего самим владельцам квартир, которым не придётся регулярно ходить на собрания. К тому же с его помощью удастся избежать случаев, когда из-за отсутствия кворума невозможно принять единое решение о выборе управляющей компании.
– В крупных и средних городах России – большое количество домов, включающих более пятидесяти квартир. В таких многоквартирных домах нередко возникают трудности при проведении общих собраний из-за низкой явки собственников помещений, что препятствует своевременному принятию важных решений, – пояснил председатель профильного комитета Облдумы Юрий Корбаков.
По итогам обсуждения, в котором принимали участие депутаты от «Единой России» и КПРФ, парламентарии постановили принять проект постановления о поддержке соответствующей законодательной инициативы.
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