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Волгоградские депутаты предложили решать судьбу жилых домов на конференциях
Сюжеты:
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Волгоградские депутаты предложили решать судьбу жилых домов на конференциях

Сегодня, 17:20ПолитикаНикита ДробныФото: Rostovgazeta.ru
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