Новые границы избирательных округов гордума Волгограда обсудит 30 октября
Проект, подготовленный на основе постановления Территориальной избирательной комиссии Кировского района с полномочиями горизбиркома «Об определении схемы одномандатных округов для проведения выборов депутатов Волгоградской городской Думы», был внесен в гордуму в середине октября главой Волгограда.
Документ содержит описание границ 18-ти избирательных округов с соответствующими адресами и численностью избирателей. Предполагается, что они увеличатся ориентировочно на 25 процентов. Численность избирателей в новых округах составит в среднем 40-42 тысяч человек, сообщает пресс-служба гордумы.
На заседании фракции «Единая Россия» депутаты приняли решение о консолидированном голосовании за проект документа, предусматривающего новую схему одномандатных избирательных округов, на заседании гордумы 30 октября. Учитывая, что единороссы составляют большинство в представительном органе, можно не сомневаться, что новые границы округов будут утверждены.
Напомним, в сентябре гордума внесла изменения в Устав города-героя, по которым численность депутатского корпуса представительного органа местного самоуправления сокращается с 48 до 36 человек. Новый порядок формирования гордумы Волгограда начнет действовать уже со следующего созыва: депутатский корпус будет представлен 18 депутатами, избранным по одномандатным округам, и 18 – по единому избирательному округу по спискам политических партий.
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