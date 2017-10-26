Новые границы избирательных округов гордума Волгограда обсудит 30 октября

В Волгограде после внесения изменений в Устав города-героя, согласно которым количество депутатов городской думы сократится на 12 человек, изменится и схема нарезки избирательных округов. В среду предложения горизбиркома были одобрены на заседании депутатской фракции «Единая Россия».

Проект, подготовленный на основе постановления Территориальной избирательной комиссии Кировского района с полномочиями горизбиркома «Об определении схемы одномандатных округов для проведения выборов депутатов Волгоградской городской Думы», был внесен в гордуму в середине октября главой Волгограда.

Документ содержит описание границ 18-ти избирательных округов с соответствующими адресами и численностью избирателей. Предполагается, что они увеличатся ориентировочно на 25 процентов. Численность избирателей в новых округах составит в среднем 40-42 тысяч человек, сообщает пресс-служба гордумы.

На заседании фракции «Единая Россия» депутаты приняли решение о консолидированном голосовании за проект документа, предусматривающего новую схему одномандатных избирательных округов, на заседании гордумы 30 октября. Учитывая, что единороссы составляют большинство в представительном органе, можно не сомневаться, что новые границы округов будут утверждены.