Андрей Бочаров указал региональному парламенту на финансовые приоритеты

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации, главным вопросом на встрече губернатора с членами Совета Волгоградской областной Думы стал проект регионального бюджета на 2018 год.

На встрече присутствовали вице-губернаторы и руководители профильных комитетов областной думы.

- Работая над бюджетом, мы с вами еще в 2014 году договаривались, что сконцентрируемся на определенных приоритетных проектах, которые уже реализуем в течение трех лет. Любое отступление от этих приоритетов приведет к разбалансировке тех решений, которые мы принимаем. Поэтому наряду с выполнением социальных обязательств, несмотря на сложности, работая над бюджетом необходимо, как и в прежние годы, предусматривать будущее развитие всего региона.Андрей Бочаров, губернатор Волгоградской области

Среди таких приоритетов Бочаров выделил сферу социальной защиты населения, развитие агропромышленного комплекса, подготовку к 75-летию Сталинградской Победы, проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году и целый ряд инфраструктурных проектов. Губернатор поставил задачу обеспечить финансирование этих направлений не ниже уровня 17 года.

Как отметил председатель Волгоградской областной Думы Николай Семисотов, проект регионального бюджета на 2018 год будет рассмотрен на публичных слушаниях, а также на парламентском часе с главами муниципальных образований, депутатами и общественниками.

В свою очередь глава региона сообщил, что Волгоградская область может рассчитывать на дополнительную финансовую помощь федерального центра. Это стало возможным после выполнения областью всех взятых на себя обязательств по социально-экономическому развитию и наведению порядка в кредитно-финансовой сфере.