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Андрей Бочаров указал региональному парламенту на финансовые приоритеты
Сюжеты:
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Андрей Бочаров указал региональному парламенту на финансовые приоритеты

Сегодня, 07:00ПолитикаСергей МатанцевФото: Пресс-служба администрации Волгоградской области
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