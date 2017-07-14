Жителей Кубани освободят от курортного сбора

Краснодарский край вошел в число субъектов, где с 2018 года с приезжих будет взиматься курортный сбор. Пока что в качестве эксперимента.

В утвержденном Госдумой законе первоначальный тариф составит не более 50 рублей в сутки, а собранная сумма пойдет на развитие инфраструктуры. Также в документе прописано, что муниципалитеты вправе решать - становиться участниками или принимать отдыхающих без дополнительной платы.

Тем временем администрация Краснодарского края и законодательное собрание решили освободить жителей Кубани от уплаты курортного сбора, сообщает Коммерсант с отсылкой на заявление губернатора Вениамина Кондратьева.

- В федеральном законе предусмотрено 19 льготных категорий граждан, мы предлагаем на уровне региона внести еще одну — все жители Краснодарского края,— заявил губернатор.

По мнению Вениамина Кондратьева, законопроект эффективен только в том случае, если контролировать расходы на благоустройство будут в том числе и жители региона.