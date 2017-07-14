Волгоградский депутат Госдумы Татьяна Цыбизова посетила порт Калача-на-Дону

Депутат Госдумы от Волгоградской области Татьяна Цыбизова совершила рабочую поездку в Калач-на-Дону и посетила городской порт — второй по значению на Дону.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Волгоградской областной Думы, Татьяна Цыбизова приняла участие в торжественном мероприятии, посвящённом 65-летию Волго-Донского судоходного канала и провела встречу с гендиректором Калачёвского порта Валерием Коваленко.

— Калачёвский речной порт вносит существенный вклад в экономику региона и страны в целом. Сегодня, когда в Волгоградской области начали собирать хороший урожай зерновых, порт является основными воротами для наших крестьян, которые поставляют зерно на экспорт, — отметила Татьяна Цыбизова.