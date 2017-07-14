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Волгоградский депутат Госдумы Татьяна Цыбизова посетила порт Калача-на-Дону
Сюжеты:
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Волгоградский депутат Госдумы Татьяна Цыбизова посетила порт Калача-на-Дону
Сегодня, 17:06ПолитикаНикита ДробныФото: пресс-служба Волгоградской областной Думы
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