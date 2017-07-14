Волгоградский депутат Госдумы Татьяна Цыбизова посетила порт Калача-на-Дону

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Волгоградской областной Думы, Татьяна Цыбизова приняла участие в торжественном мероприятии, посвящённом 65-летию Волго-Донского судоходного канала и провела встречу с гендиректором Калачёвского порта Валерием Коваленко.
— Калачёвский речной порт вносит существенный вклад в экономику региона и страны в целом. Сегодня, когда в Волгоградской области начали собирать хороший урожай зерновых, порт является основными воротами для наших крестьян, которые поставляют зерно на экспорт, — отметила Татьяна Цыбизова.
Депутат Госдумы пообещала руководству порта, что поможет наладить межведомственное транспортное взаимодействие и обеспечить максимально эффективную перевозку зерна. Кроме того, Татьяна Цыбизова посетила Калачёвский городской театральный центр детского досуга «Волшебный фонарь», где за счёт федеральных и региональных грантов в ближайшее время будут поставлены два премьерных спектакля.