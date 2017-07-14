В России госорганам предложили использовать цифровое изображение герба РФ

Минкомсвязи предложило государственным органам использовать на своих сайтах модернизированное изображение герба Российской Федерации.

Новое цифровое изображение герба стало разборчивым даже при размещении на маленьких экранах современных устройств, пишет сегодня газета «Известия» со ссылкой на замдиректора департамента развития электронного правительства Минкомсвязи Александра Павловича.

По его словам, используемый сейчас образ герба изначально разрабатывался для печатных бумажных документов. Из-за обилия деталей на маленьких дисплеях он становится сложночитаемым.

«Применив же к его начертанию специфичные для современного «веба» приемы, можно нивелировать эти минусы. Символ страны получает дополнительный органичный образ для применения в электронной среде», – отметил Павлович.

Как сообщили в Минкомсвязи, новое изображение герба уже размещено на официальных сайтах президента России и Совета Федерации. Использовать цифровое изображение герба было предложено всем госорганам в презентации единого дизайна госсайтов, которая ранее была направлена в правительство.