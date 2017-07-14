Россияне укажут идеальные условия для создания многодетной семьи

На официальном сайте Минтруда появился новый опрос. Тема что ни на есть актуальная - демографическая ситуация в стране.

Сегодня в государстве действуют несколько мер поддержки многодетных семей: материнский капитал, повышенные выплаты за третьего ребенка - в Волгоградской области она увеличена до 70 тысяч рублей. Кроме того, в этом году в регионе введена новая выплата в размере 25 тысяч рублей для молодых женщин, ставших мамами в возрасте до 23 лет включительно.

В ряде субъектов общероссийские и местные законопроекты работают хорошо - рождаемость увеличивается. Но по оценкам экспертов этого уже недостаточно. Нужны корректировки и новые шаги в демографической сфере.

Что менять, как поддержать - Минтруд России решил спросить у самих жителей. Опрос состоит из тестов и ответов в свободной форме. Граждан просят высказаться по поводу значимости федерального и регионального материнского (семейного) капитала, указать причины, влияющие на решение о рождении ребенка, написать пожелания насчет дополнительных льгот и поощрений для родителей.