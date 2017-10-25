На станции «Ельшанка» можно увидеть уникальные фотоснимки трамвая «Х»

Сегодня в фойе станции скоростного трамвая «Ельшанка» открывается фотовыставка, на которой представлены снимки городского электротранспорта минувшей эпохи. Пассажиры, ожидая прибытия скоростного трамвая, могут узнать, на чем ездили жители Сталинграда в прошлом веке.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгограда, на выставке представлены уникальные работы фотографа из ГДР Вольфганга Шрейнера, сделанные им в 1961 году. На них запечатлены трамваи серии «Х» производства Мытищинского вагоностроительного завода, которые ходили по улицам города с 1929 по 1967 год, рижские и немецкие вагоны, входившие в состав трамвайного парка Волгограда до начала 1970-х годов, троллейбусы МТБ-82 Д и ЗиУ-5, перевозившие в свое время волгоградцев.

Кроме того, волгоградцы узнают и о прежних городских маршрутах электротранспорта. Так, старожилы помнят, что из центра города, с пл. Октябрьской (сейчас здесь находится здание Центробанка), отправлялись трамваи 7-ми маршрутов. С началом строительства просп. им. Ленина трамвайное кольцо было перенесено к разрушенной мельнице Гергардта. Также в течение 8 лет трамваи разворачивались и на ул.13-й Гвардейской дивизии. Во время строительства на этом месте музея-панорамы «Сталинградская битва» кольцо передвинули на ул. 7-й Гвардейскую. Оно существует и по сей день, но эксплуатируется только в качестве резервного.

На редких открытках Сталинграда, представленных в экспозиции, можно увидеть трамвайный мост, который существовал по соседству с построенным Астраханским мостом. Впоследствии его демонтировали.