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Ремонт 3-й Продольной: выравнивающий слой - «отлично», верхний — схалтурили
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Ремонт 3-й Продольной: выравнивающий слой - «отлично», верхний — схалтурили
Сегодня, 16:41ПолитикаФото: Марина Сабадаш/ novostivolgograda.ru
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