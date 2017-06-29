Ремонт 3-й Продольной: выравнивающий слой - «отлично», верхний — схалтурили

Дорожной компании, ведущей реконструкцию 3-й Продольной, придется выполнить двойную работу. Если быть точнее, подрядчику предстоит заменить некачественно уложенное полотно.

Сегодня на объекте муниципальная служба заказчика «Комдорстрой» провела очередную плановую проверку. Нарекания у инспекторов вызвал верхний слой асфальта. Толщина вырезанного образца на одном из участков не соответствовала заявленной в проектно-сметной документации.

Специалисты не доложили ЩМА, что считается нарушением технологии. Неточность специалисты исправят за свой счет. Переделать предстоит 50 погонных метров полотна.

Инспекции на объекте проводятся регулярно. Сотрудники проверяющей организации уверяют: «До этого никаких нареканий не было. Выравнивающий слой уложен по всем стандартам».

– Вырубка кернов проводилась после асфальтирования. Они направлялись на лабораторные испытания, где устанавливались физико-механические свойства материала, – цитирует пресс-служба мэрии директора МУ «Комдорстрой» Сергея Редина.

Восстановительные работы в границах улиц Менделеева и Неждановой ведутся около двух месяцев. Общая длина участка трассы — 11 километров. Сегодня по всей длине отфрезеровано деформированное покрытие, на основание уложен выравнивающий слой. Техника работает над финишной «одеждой».

Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru