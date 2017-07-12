Депутаты Госдумы от Волгоградской области проведут личные приёмы граждан

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Волгоградской областной Думы, депутаты от «Единой России» посетят не только Волгоград и Волжский, но также Городищенский, Еланский, Калачёвский, Клетский, Кумылженский и Серафимовичский районы. Они проведут встречи с представителями местных органов власти, примут участие в круглых столах по вопросам патриотического воспитания и охраны здоровья населения. Кроме того, «народные избранники» будут присутствовать на региональном фестивале «Золотой щит — казачий Спас» и праздновании 50-летия Еланского маслосыркомбината.
Среди главных вопросов, которые депутаты планируют обсудить с местными жителями и чиновниками, — реализация партийных проектов «Городская среда», «Здоровое будущее», «Театры малых городов» и «Народный контроль». Парламентарии проверят, как идёт работа по их исполнению на местах, и выслушают пожелания избирателей в ходе личных приёмов.