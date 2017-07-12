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Депутаты Госдумы от Волгоградской области проведут личные приёмы граждан
Сюжеты:
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Депутаты Госдумы от Волгоградской области проведут личные приёмы граждан
Сегодня, 16:39ПолитикаНикита ДробныФото: ok.ru
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