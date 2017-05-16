Госдума утвердила закон об отмене открепительных удостоверений на выборах

В среду, 24 мая, на заседании Госдумы депутаты приняли в окончательном чтении пакет поправок в избирательное законодательство, которые отменяют открепительные удостоверения на выборах.

Теперь граждане, которые в день голосования будут отсутствовать по месту регистрации, смогут подать в избирком заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, сообщает «Интерфакс».

Сроки подачи заявления будет устанавливать ЦИК РФ. Известно, что заканчиваться он будет в 14 часов за день до голосования.

Избиратель сможет воспользоваться своим правом либо через МФЦ, либо через портал госуслуг. При этом на заявление будут наклеиваться специальные марки, чтобы избежать его подделки.