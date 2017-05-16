Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Госдума утвердила закон об отмене открепительных удостоверений на выборах
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
%d0%b2%d1%8b%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%8b
Госдума утвердила закон об отмене открепительных удостоверений на выборах
Сегодня, 13:31ПолитикаФото: Znak.com
Читайте
также
С чем едят сервелат по ГОСТу?
Фоторепортаж с места взрыва газа в Волгограде. День второй
На пути преображения: как будет выглядеть благоустроенный Мемориальный парк