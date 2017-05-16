Госдума утвердила закон об отмене открепительных удостоверений на выборах
Сегодня, 13:31ПолитикаФото: Znak.com
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В среду, 24 мая, на заседании Госдумы депутаты приняли в окончательном чтении пакет поправок в избирательное законодательство, которые отменяют открепительные удостоверения на выборах.
Теперь граждане, которые в день голосования будут отсутствовать по месту регистрации, смогут подать в избирком заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, сообщает «Интерфакс».
Сроки подачи заявления будет устанавливать ЦИК РФ. Известно, что заканчиваться он будет в 14 часов за день до голосования.
Избиратель сможет воспользоваться своим правом либо через МФЦ, либо через портал госуслуг. При этом на заявление будут наклеиваться специальные марки, чтобы избежать его подделки.
Принятое нововведение относится к региональным выборам, начиная с 10 сентября этого года, и к предстоящим выборам президента.
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