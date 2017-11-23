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Дворцы культуры Волгоградской области приведут в порядок
Сюжеты:
100-летие революцииИстория БК-31Обманутые дольщики
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Дворцы культуры Волгоградской области приведут в порядок

Сегодня, 17:13ПолитикаФото: ais-fadm.ru
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