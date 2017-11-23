Дворцы культуры Волгоградской области приведут в порядок

- Мы должны создать программу по аналогии с программой благоустройства, которая сегодня охватила всю область. В этом году участие приняли 90 поселений, в следующем их число планируем увеличить до 110. Привести районные дворцы культуры в порядок нам предстоит за пять лет, - сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров участникам большого отчетного собрания, которое он провел сегодня в зале обладминистрации .
При этом средства будут привлекаться и федеральных программ, и регионального бюджета. Наглядный пример — суровикинский ДК «Юность». После реконструкции здесь появился современный 3D-кинозал, установлены кресла, экран, смонтировано проекционное оборудование.
На капитальный ремонт учреждения направлено около 10 миллионов рублей, пять из них — в рамках программы Министерства культуры РФ и Фонда кино.
Андрей Бочаров также отметил высокий уровень организации культурно-массовых мероприятий: празднование 100-летия великого лётчика Алексея Маресьева и 75-летия начала контрнаступления советских войск под Сталинградом.
- Спасибо всем, кто помогал, переживал, принимал участие. Мероприятие прошли на самом высоком уровне во всех отношениях. В Калаче-на-Дону на празднике присутствовало 40 тысяч гостей, в Камышине – 200 тысяч. Впереди у нас еще одно важное событие - празднование 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Подготовка идет полным ходом, я уверен, что регион достойно поздравит ветеранов, фронтовиков, - сказал Андрей Бочаров.
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