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В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи пневматики детям до 18 лет
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В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи пневматики детям до 18 лет

Сегодня, 16:17ПолитикаСтанислав ЛопатинФото: youtube.com
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