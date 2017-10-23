В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи пневматики детям до 18 лет

Группа депутатов предложила Госдуме установить запрет на приобретение пневматического оружия лицами, не достигшими 18 лет.

Авторы этой инициативы – депутаты Айрат Фаррахов, Антон Гетта, Виктор Водолацкий и Юрий Кобзев – предлагают внести соответствующие поправки в закон «Об оружии», сообщает сегодня пресс-служба Госдумы.

В настоящее время конструктивно сходные с оружием пневматические винтовки, пистолеты, револьверы (с дульной энергией не более 3 Дж), сигнальные пистолеты, револьверы калибра не более 6 мм и патроны к ним приобретаются без лицензии и не регистрируются. Однако, как отмечается в пояснительной записке к документу, развлекательная стрельба из такого оружия порой превращается у подростков в жестокие игры, наносящие вред людям или животным.

Также депутаты предлагают внести поправки и в Кодекс РФ об административных правонарушениях, предусматривающие штрафы за незаконное изготовление, продажу или передачу пневматического оружия.

Так, за допущенные нарушения граждан может ждать штраф в размере от 1 до 5 тысяч рублей, должностных лиц – от 10 до 30 тысяч рублей либо их дисквалификацию от 6 месяцев до одного года, на юридических лиц – от 30 до 50 тысяч рублей либо административное приостановление их деятельности на срок до 30 суток. В каждом случае предусматривается конфискация пневматического оружия.