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Госдуме предложили повысить штрафы для владельцев фур за разбитые дороги
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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Госдуме предложили повысить штрафы для владельцев фур за разбитые дороги

Сегодня, 14:06ПолитикаСтанислав ЛопатинФото: livekuban.ru
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