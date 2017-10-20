Госдуме предложили повысить штрафы для владельцев фур за разбитые дороги

В правительстве России считают необходимым увеличить размер штрафа для владельцев большегрузов весом более 12 тонн за проезд по федеральным трассам без внесения платы в счет возмещения вреда, наносимого дорогам.

Штраф для нарушителей предлагается повысить с 5 тысяч до 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Госдумы.

Соответствующий законопроект о внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях уже поступил на рассмотрение в Государственную думу.

Законопроект, касающийся правил движения тяжеловесного и крупногабаритного транспорта, предполагает также увеличить срок давности привлечения к административной ответственности по статье 12.21.1 КоАП до шести месяцев.

В настоящее время собственник транспортного средства освобождается от ответственности, если автомобиль находился во владении другого лица. Этим обстоятельством, согласно пояснительной записке, активно пользуются недобросовестные грузоперевозчики, предоставляя в суды фиктивные договоры аренды.

Вместе с тем постановление по делу об административном правонарушении нельзя вынести по истечении двух месяцев. Таким образом, производство по делам, связанным со сменой владельцев автомобилей, прекращается, а на новых собственников — уже не заводится.