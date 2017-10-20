Госдуме предложили повысить штрафы для владельцев фур за разбитые дороги
Штраф для нарушителей предлагается повысить с 5 тысяч до 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Госдумы.
Соответствующий законопроект о внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях уже поступил на рассмотрение в Государственную думу.
Законопроект, касающийся правил движения тяжеловесного и крупногабаритного транспорта, предполагает также увеличить срок давности привлечения к административной ответственности по статье 12.21.1 КоАП до шести месяцев.
В настоящее время собственник транспортного средства освобождается от ответственности, если автомобиль находился во владении другого лица. Этим обстоятельством, согласно пояснительной записке, активно пользуются недобросовестные грузоперевозчики, предоставляя в суды фиктивные договоры аренды.
Вместе с тем постановление по делу об административном правонарушении нельзя вынести по истечении двух месяцев. Таким образом, производство по делам, связанным со сменой владельцев автомобилей, прекращается, а на новых собственников — уже не заводится.
По статистике МВД России и Ространснадзора, за 2016 год возбуждено 151 975 производств по делам об административных правонарушениях по статье 12.21.1 КоАП, из которых прекращено – 15 505 (10,2% от общего числа).
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