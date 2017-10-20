Абхазии предстоит пройти «25 шагов», чтобы стать процветающей республикой

Рабочая группа из специалистов компании Strategy Partners Group (СПГ) и чиновников Министерства экономики Республики Абхазия (РА) при участии представителей Московской Абхазской Диаспоры разработали программу по развитию экономики республики. План, рассчитанный до 2025 года, получил название «25 шагов».

План действий по превращению республики в процветающее государство разработан после проведения масштабной работы по анализу состояния экономики, сообщает издание «Новые Известия».

Как выяснилось, трудно привлечь иностранных инвесторов в Абхазию, которая уступает своим соседям по занятости населения, инвестициям, ВВП, не то только из-за спорного международного статуса республики, но и из-за несовершенства внутренних законов.

К примеру, неэффективная система регулирования земельно-имущественных отношений мешает реставрировать и строить гостиницы в целях привлечения туристов. В Абхазии отсутствует кадастр земли и недвижимости, а потому определить правовой статус земли и собственника невозможно. Иностранный инвестор может только взять землю в аренду, и все. И то максимум на 25 лет. А вопрос по прибрежным землям вообще необходимо согласовывать в Парламенте республики. Чтобы получить землю в бессрочную аренду, иностранный инвестор должен создать совместное предприятие с гражданином РА. Разумеется, при таких правилах никто не станет инвестировать средства.

Накопившиеся за годы независимости Абхазии проблемы в экономике уже привели к росту социальной напряженности из-за массовой безработицы. Ухудшается и социальный климат. На сегодня остро стоят вопросы безопасности и соблюдения закона, коррупции, отношение к иностранцам.

«Это техногенная катастрофа, которая произошла на одном из складов боеприпасов министерства обороны, когда в результате взрыва погибли два туриста из России и более 40 получили ранения. Наши туроператоры отмечали резкое падение спроса на наши туробъекты. И вторая ситуация – это когда произошло нападение на российских туристов, и один из них, к сожалению, был убит», – признал проблемы туризма премьер-министр республики Беслан Барциц в ходе встречи руководства Абхазии, депутатского корпуса, общественности и абхазской диаспоры, проживающей в Москве на площадке НИА «Интерфакс».

Предотвратить это и обеспечить рост экономических и социальных проблем, по мнению экспертов, можно, если бы руководство РА чуть раньше согласилось с программой «25 шагов». Ведь еще в феврале этого года представители московской диаспоры Абхазии провели ее презентацию в присутствии президента республики. Тогда она в целом получила одобрение.

Революционность программы «25 шагов» заключается как раз в том, чтобы изменить правила игры, с тем, чтобы превратить «пустыню» абхазской экономики в настоящий «оазис привлекательности» для деловых людей. Об этом говорил один из авторов программы на встрече с абхазской элитой – президент Strategy Partners Group Александр Идрисов.

«Это странно вообще выглядит, когда в обособленной республике, самостоятельной сложности есть по контролю и надзору. Это же, действительно, абсолютно во власти людей, которые там живут. Это надо делать быстро и эффективно, и показывать пример своим соседям. Преимущество ваше перед Россией и соседними государствами в том, что вы можете это сделать быстрее и лучше», – отметил Александр Идрисов.

Как считают участники встречи, программу «25 шагов» тормозили местные бюрократы. Ведь самый первый шаг, которые предполагалось сделать, – создание Корпорации развития Республики Абхазия, которая бы сузила полномочия бюрократии и кабинета министров. Но представители Strategy Partners Group уверены, что проблемы можно решить другим путем.

«Идея очень простая, и очень важная – во всех странах есть один ключевой тренд: разделяются две задачи. Если мы посмотрим на наиболее успешные страны и регионы, то там есть очень компактные министерства, очень профессиональные чиновники. Они ставят задачи, определяют бюджет. Они отчитываются перед жителями, перед бизнесом, но у каждого министерства есть «руки» - то есть специальные институты развития, которые каждый день занимаются реализацией программы развития», – разъяснил руководитель практики «Государственный и некоммерческий сектор» Strategy Partners Group Алексей Праздничных.

В программу по развитию республики предлагается также включить финансовую амнистию, разработку системы кастомизированных стимулов для инвесторов, упрощение регистрации нового бизнеса, сокращение контрольно-надзорных функций (двукратное) и легализацию неформального владения землей и собственностью.

«После того, как прошла предварительная презентация, Правительство начало работать над этим документом. Этот проект был разослан по всем центральным органам госуправления. В ближайшее время я рассчитываю на то, что главой государства данный документ будет утвержден, мы направим этот документ в Парламент и приступим к реализации этого проекта. В конечном итоге, когда будет обсуждение на парламентской площадке, если есть какие-то слабые стороны у этого проекта, я думаю, они будут выявлены и обсуждены. Но принципиальных разногласий с этой программой у нас нет. Я еще раз повторяюсь, главой государства была дана высокая оценка этому проекту, этой программе, и в течение этого года уже на уровне утвержденной государственной программы мы приступим к ее реализации», – заверил участников встерчи премьер-министр Республики Абхазии Беслан Барциц.

Впрочем, один из авторов этого проекта – глава Московской диаспоры Абхазии Беслан Агрба – результатом публичных переговоров с правительством и делегатским корпусом остался доволен.

«Если первые лица не будут воспринимать эту программу, как свою, то возникнет большая проблема с реализацией, потому что это же ломка стереотипов, нужно ломать корпорации, различные институты власти, кого-то из чиновников увольнять – все это изменения заметные, в каком-то смысле революционные. Чтобы заниматься этим, нужна смелость, нужна воля, а откуда эту волю взять? Ты должен, действительно, почувствовать эту программу, как свою. Для достижения этих целей, мы и собрались все вместе в Москве, чтобы люди, как это сказать? Чтобы люди почувствовали, что ли «мясо» этой программы, ее суть, и спокойнее к этому относились. Мне кажется, что это произошло», - заметил Беслан Агрба.