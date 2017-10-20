Абхазии предстоит пройти «25 шагов», чтобы стать процветающей республикой
План действий по превращению республики в процветающее государство разработан после проведения масштабной работы по анализу состояния экономики, сообщает издание «Новые Известия».
Как выяснилось, трудно привлечь иностранных инвесторов в Абхазию, которая уступает своим соседям по занятости населения, инвестициям, ВВП, не то только из-за спорного международного статуса республики, но и из-за несовершенства внутренних законов.
К примеру, неэффективная система регулирования земельно-имущественных отношений мешает реставрировать и строить гостиницы в целях привлечения туристов. В Абхазии отсутствует кадастр земли и недвижимости, а потому определить правовой статус земли и собственника невозможно. Иностранный инвестор может только взять землю в аренду, и все. И то максимум на 25 лет. А вопрос по прибрежным землям вообще необходимо согласовывать в Парламенте республики. Чтобы получить землю в бессрочную аренду, иностранный инвестор должен создать совместное предприятие с гражданином РА. Разумеется, при таких правилах никто не станет инвестировать средства.
Накопившиеся за годы независимости Абхазии проблемы в экономике уже привели к росту социальной напряженности из-за массовой безработицы. Ухудшается и социальный климат. На сегодня остро стоят вопросы безопасности и соблюдения закона, коррупции, отношение к иностранцам.
«Это техногенная катастрофа, которая произошла на одном из складов боеприпасов министерства обороны, когда в результате взрыва погибли два туриста из России и более 40 получили ранения. Наши туроператоры отмечали резкое падение спроса на наши туробъекты. И вторая ситуация – это когда произошло нападение на российских туристов, и один из них, к сожалению, был убит», – признал проблемы туризма премьер-министр республики Беслан Барциц в ходе встречи руководства Абхазии, депутатского корпуса, общественности и абхазской диаспоры, проживающей в Москве на площадке НИА «Интерфакс».
Предотвратить это и обеспечить рост экономических и социальных проблем, по мнению экспертов, можно, если бы руководство РА чуть раньше согласилось с программой «25 шагов». Ведь еще в феврале этого года представители московской диаспоры Абхазии провели ее презентацию в присутствии президента республики. Тогда она в целом получила одобрение.
Революционность программы «25 шагов» заключается как раз в том, чтобы изменить правила игры, с тем, чтобы превратить «пустыню» абхазской экономики в настоящий «оазис привлекательности» для деловых людей. Об этом говорил один из авторов программы на встрече с абхазской элитой – президент Strategy Partners Group Александр Идрисов.
«Это странно вообще выглядит, когда в обособленной республике, самостоятельной сложности есть по контролю и надзору. Это же, действительно, абсолютно во власти людей, которые там живут. Это надо делать быстро и эффективно, и показывать пример своим соседям. Преимущество ваше перед Россией и соседними государствами в том, что вы можете это сделать быстрее и лучше», – отметил Александр Идрисов.
Как считают участники встречи, программу «25 шагов» тормозили местные бюрократы. Ведь самый первый шаг, которые предполагалось сделать, – создание Корпорации развития Республики Абхазия, которая бы сузила полномочия бюрократии и кабинета министров. Но представители Strategy Partners Group уверены, что проблемы можно решить другим путем.
«Идея очень простая, и очень важная – во всех странах есть один ключевой тренд: разделяются две задачи. Если мы посмотрим на наиболее успешные страны и регионы, то там есть очень компактные министерства, очень профессиональные чиновники. Они ставят задачи, определяют бюджет. Они отчитываются перед жителями, перед бизнесом, но у каждого министерства есть «руки» - то есть специальные институты развития, которые каждый день занимаются реализацией программы развития», – разъяснил руководитель практики «Государственный и некоммерческий сектор» Strategy Partners Group Алексей Праздничных.
В программу по развитию республики предлагается также включить финансовую амнистию, разработку системы кастомизированных стимулов для инвесторов, упрощение регистрации нового бизнеса, сокращение контрольно-надзорных функций (двукратное) и легализацию неформального владения землей и собственностью.
«После того, как прошла предварительная презентация, Правительство начало работать над этим документом. Этот проект был разослан по всем центральным органам госуправления. В ближайшее время я рассчитываю на то, что главой государства данный документ будет утвержден, мы направим этот документ в Парламент и приступим к реализации этого проекта. В конечном итоге, когда будет обсуждение на парламентской площадке, если есть какие-то слабые стороны у этого проекта, я думаю, они будут выявлены и обсуждены. Но принципиальных разногласий с этой программой у нас нет. Я еще раз повторяюсь, главой государства была дана высокая оценка этому проекту, этой программе, и в течение этого года уже на уровне утвержденной государственной программы мы приступим к ее реализации», – заверил участников встерчи премьер-министр Республики Абхазии Беслан Барциц.
Впрочем, один из авторов этого проекта – глава Московской диаспоры Абхазии Беслан Агрба – результатом публичных переговоров с правительством и делегатским корпусом остался доволен.
«Если первые лица не будут воспринимать эту программу, как свою, то возникнет большая проблема с реализацией, потому что это же ломка стереотипов, нужно ломать корпорации, различные институты власти, кого-то из чиновников увольнять – все это изменения заметные, в каком-то смысле революционные. Чтобы заниматься этим, нужна смелость, нужна воля, а откуда эту волю взять? Ты должен, действительно, почувствовать эту программу, как свою. Для достижения этих целей, мы и собрались все вместе в Москве, чтобы люди, как это сказать? Чтобы люди почувствовали, что ли «мясо» этой программы, ее суть, и спокойнее к этому относились. Мне кажется, что это произошло», - заметил Беслан Агрба.
Стоит отметить, что план действий по развитию экономики республики на ближайшие 8 лет был разработан при самом активном участии и на средства Московской диаспоры абхазцев.
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