В России ограничили ввоз белорусской молочной продукции

Как сообщается на официальном сайте ведомства, данная мера стала следствием неоднократных нарушений рядом предприятий ветеринарно-санитарных требований и норм Евразийского экономического союза и Российской Федерации. Кроме того, в молочной продукции этих предприятий были выявлены остатки антибиотиков.
С сегодняшнего дня на территорию России ограничен ввоз продукции Молодечненского молочного комбината, Кобринского маслодельно-сыродельного завода, Пружанского молочного комбината, компании «Новогрудские дары», Слуцкого сыродельного комбината и одного из его филиалов. Ограничительные санкции также коснутся молочной сухой сыворотки, произведенной ОАО «Бабушкина крынка».
Россельхознадзор обращался к белорусской стороне с просьбой принять меры по недопущению поставок в Россию продукции с нарушениями ветеринароно-санитарных требований, однако таковых не последовало,поэтому и были введены ограничения на импорт.