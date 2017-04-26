В России ограничили ввоз белорусской молочной продукции

19 мая вступают в силу введенные Россельхознадзором ограничения на поставку молока сыра и масла с семи предприятий Белоруссии.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, данная мера стала следствием неоднократных нарушений рядом предприятий ветеринарно-санитарных требований и норм Евразийского экономического союза и Российской Федерации. Кроме того, в молочной продукции этих предприятий были выявлены остатки антибиотиков.

С сегодняшнего дня на территорию России ограничен ввоз продукции Молодечненского молочного комбината, Кобринского маслодельно-сыродельного завода, Пружанского молочного комбината, компании «Новогрудские дары», Слуцкого сыродельного комбината и одного из его филиалов. Ограничительные санкции также коснутся молочной сухой сыворотки, произведенной ОАО «Бабушкина крынка».