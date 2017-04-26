В региональное избирательное законодательство внесен ряд поправок

Изменения касаются областных законов «О выборах депутатов Волгоградской областной Думы» и «О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области».

Изменения касаются сроков подачи избирательных документов в соответствующую комиссию.

С 25 до 30 дней увеличивается срок для кандидатов на должность глав сельских и городских поселений, а также для кандидатов-одномандатников (многомандатников), выдвинутых избирательным объединением. Как сообщили в пресс-службе облдумы, такая мера необходима, потому что процедура выдвижения избирательным объединением кандидатов намного длиннее и сложнее, чем у самовыдвиженцев.

Теперь кандидаты в депутаты Волгоградской областной Думы, выдвинутые политическими партиями по одномандатным избирательным округам, должны будут предоставить в окружную избирательную комиссию документы для регистрации не в течении 25 дней после официального объявления даты выборов, как было ранее, а за 35 дней.