Облдума приняла в первом чтении поправки в региональный закон о капремонте

В четверг на заседании Волгоградской областной думы депутаты одобрили в первом чтении поправки в закон, регулирующий проведение капитального ремонта многоквартирных домов.

В целях совершенствования правового механизма капремонта жилья парламентарии внесли в закон такие понятия как «специальный счет» и «специальный депозит», рассказали в пресс-службе облдумы.

«Спецсчет формируется для накапливания средств для капремонта отдельного многоквартирного дома, а специальный депозит дает возможность размещать свободные средства, собранные на эти цели, в кредитных учреждениях. Тем самым накопления собственников помещений защищаются от инфляции. При этом подчеркивается, что получаемые таким образом доходы могут быть использованы только на капремонт общего имущества многоквартирных домов», – пояснил руководитель комитета по ЖКХ, жилищной политике и строительству Юрий Корбаков.