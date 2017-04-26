Добровольцы Волгограда присоединились к ежегодной социальной акции

Волгоградская область уже пять лет подряд принимает активное участие во всероссийской акции «Добровольцы - детям!».

Мероприятия, которые пройдут в рамках акции, направлены на повышение престижа родительства, раскрытие и реализацию потенциала детей, а также на развитие добровольчества и социального партнерства всех участников общества в сфере поддержки семьи и детства.