Добровольцы Волгограда присоединились к ежегодной социальной акции
Сегодня, 16:30ПолитикаАвтор: Марина ДорошеваФото: for-volga.ru
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Волгоградская область уже пять лет подряд принимает активное участие во всероссийской акции «Добровольцы - детям!».
Мероприятия, которые пройдут в рамках акции, направлены на повышение престижа родительства, раскрытие и реализацию потенциала детей, а также на развитие добровольчества и социального партнерства всех участников общества в сфере поддержки семьи и детства.
В прошлом году, добровольцы провели на территории региона около 1000 мероприятий, приуроченных к Международному Дню семьи, Дню защиты детей, Всероссийскому дню семьи, любви и верности, сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в комитете по культуре Волгоградской области.
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