Волгоградцы смогут митинговать только в рабочее время и лишь в одном месте
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на документ, на период с 25 мая по 25 июля следующего года в областном центре будут введены ограничения на проведение собраний, митингов, пикетов, шествий и демонстраций, не имеющих отношения к ЧМ-2018. Все протестные мероприятия, запланированные на этот период, должны будут пройти обязательное согласование с региональными Управлениями ФСБ и МВД.
Митинговать волгоградцам разрешат только в одном месте — на площади Металлургов в Краснооктябрьском районе, возле «Царицынской оперы». При этом количество участников акций не должно будет превышать 150 человек. Свободно выражать свою гражданскую позицию перед ЧМ-2018 волгоградцы смогут только в рабочее время — с 9:00 до 17:00.
Таким образом, местные власти предпринимают всё возможное, чтобы создать впечатление полного социального благополучия: едва ли гости города и зарубежные болельщики, на приток которых так рассчитывает администрация, вообще заметят скромную группу в 150 митингующих, «втиснутую» на неудобную площадку, со всех сторон окружённую деревьями. В течение целых двух месяцев чиновники смогут делать вид, что в Волгограде не существует обманутых дольщиков, противников повышения коммунальных тарифов, нищих пенсионеров, сторонников Навального и прочих любителей портить своим присутствием официальную картину всеобщего благоденствия.
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