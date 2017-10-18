Волгоградцы смогут митинговать только в рабочее время и лишь в одном месте

На время проведения чемпионата мира по футболу в Волгограде будет частично ограничена свобода собраний. Соответствующее постановление подписал накануне глава городской администрации Виталий Лихачёв.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на документ, на период с 25 мая по 25 июля следующего года в областном центре будут введены ограничения на проведение собраний, митингов, пикетов, шествий и демонстраций, не имеющих отношения к ЧМ-2018. Все протестные мероприятия, запланированные на этот период, должны будут пройти обязательное согласование с региональными Управлениями ФСБ и МВД.

Митинговать волгоградцам разрешат только в одном месте — на площади Металлургов в Краснооктябрьском районе, возле «Царицынской оперы». При этом количество участников акций не должно будет превышать 150 человек. Свободно выражать свою гражданскую позицию перед ЧМ-2018 волгоградцы смогут только в рабочее время — с 9:00 до 17:00.