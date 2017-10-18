У комитета госимущества Волгоградской области — новый руководитель

Сегодня на заседании президиума регионального политсовета партии «Единая Россия» была утверждена кандидатура нового руководителя областного комитета по управлению государственным имуществом. Исполнять соответствующие обязанности будет Анна Писемская.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областного отделения «Единой России», бывшая начальница правового управления комитета временно исполняла обязанности руководителя после внезапного увольнения Натальи Жуковой, которое произошло 9 октября. Кандидатура Анны Писемской на должность главы комитета госимущества была выдвинута губернатором Андреем Бочаровым и поддержана единороссами.

О новой руководительнице профильного подразделения областной администрации известно сравнительно немного: она не является медийной персоной и не связана ни с какими крупными скандалами. Анна Писемская родилась в 1980 году, окончила ВолГУ и долгое время работала юристом, в том числе некоторое время возглавляла правовое управление волгоградской мэрии. Её характеризуют как опытного профессионала, хорошо знакомого со спецификой своей работы.