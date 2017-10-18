У комитета госимущества Волгоградской области — новый руководитель
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областного отделения «Единой России», бывшая начальница правового управления комитета временно исполняла обязанности руководителя после внезапного увольнения Натальи Жуковой, которое произошло 9 октября. Кандидатура Анны Писемской на должность главы комитета госимущества была выдвинута губернатором Андреем Бочаровым и поддержана единороссами.
О новой руководительнице профильного подразделения областной администрации известно сравнительно немного: она не является медийной персоной и не связана ни с какими крупными скандалами. Анна Писемская родилась в 1980 году, окончила ВолГУ и долгое время работала юристом, в том числе некоторое время возглавляла правовое управление волгоградской мэрии. Её характеризуют как опытного профессионала, хорошо знакомого со спецификой своей работы.
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