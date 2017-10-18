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У комитета госимущества Волгоградской области — новый руководитель
Сюжеты:
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У комитета госимущества Волгоградской области — новый руководитель

Сегодня, 13:47ПолитикаНикита ДробныФото: Руслан Герасимов/ novostivolgograda.ru
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