Поликлиника Ворошиловского района погрузилась во тьму

Сегодня утром волгоградская поликлиника №4 осталась без света. Причиной ЧП стал оборванный кабель линии электропередачи на улице Академической.

Как сообщил корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» волгоградский активист Серго Нарсия, на объекте уже работают специалисты. По предварительным данным, работы продлятся весь день, за это время поврежденный участок полностью заменят.

Фото: Серго Нарсия

В состав поликлиники № 4 Волгограда входят травмпункт, дневной стационар, центр здоровья и кабинет паллиативной помощи – все они оказались обесточены, но продолжают работать в штатном режиме.