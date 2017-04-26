Областные депутаты хотят освободить пенсионеров от взносов на капремонт

Депутаты Волгоградской областной Думы предлагают освободить от уплаты взносов на капитальный ремонт пенсионеров старше 70 лет. Свою инициативу они собираются озвучить на XXVI Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации, которая пройдёт в Ростове-на-Дону в начале июня.

Как пояснили парламентарии, в настоящее время пожилые люди старше 70 лет имеют льготы по оплате за капремонт. Они получают социальные выплаты в виде ежеквартальной компенсации. При этом 80-летним собственникам жилья деньги возвращаются даже 100%. Но взносы они все равно должны платить. Депутаты же предлагают компенсацию пенсионерам заменить на освобождение их от уплаты за капремонт, сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе областной Думы.

Прежде чем обращаться в Госдуму, парламентарии намерены заручиться поддержкой коллег из соседних регионов на Конференции ЮРПА.

В 2016 году в Волгоградской области компенсацию расходов по взносам на капитальный ремонт получили 25 340 пенсионеров. На эти цели из бюджета было направлено порядка 23 млн. бюджетных рублей.