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Областные депутаты хотят освободить пенсионеров от взносов на капремонт
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Дорожные войныАвтобусы против маршрутокВзрыв газа
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Областные депутаты хотят освободить пенсионеров от взносов на капремонт
17 мая, 12:12ПолитикаАвтор: Станислав ЛопатинФото: volgoduma.ru
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