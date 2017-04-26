Областные депутаты хотят освободить пенсионеров от взносов на капремонт

Как пояснили парламентарии, в настоящее время пожилые люди старше 70 лет имеют льготы по оплате за капремонт. Они получают социальные выплаты в виде ежеквартальной компенсации. При этом 80-летним собственникам жилья деньги возвращаются даже 100%. Но взносы они все равно должны платить. Депутаты же предлагают компенсацию пенсионерам заменить на освобождение их от уплаты за капремонт, сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе областной Думы.
Прежде чем обращаться в Госдуму, парламентарии намерены заручиться поддержкой коллег из соседних регионов на Конференции ЮРПА.
В 2016 году в Волгоградской области компенсацию расходов по взносам на капитальный ремонт получили 25 340 пенсионеров. На эти цели из бюджета было направлено порядка 23 млн. бюджетных рублей.
В дальнейшем, если инициатива депутатов будет одобрена на государственном уровне, средства, заложенные в бюджете на компенсацию, будут напрямую направляться в областной Фонд капремонта.