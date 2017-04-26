Эксперт: выкопав траншею, рабочие по ней направили газ в подвал жилого дома

Корреспондент ИА «НовостиВолгограда.ру» в разговоре с профессионалом - сотрудником одной из организаций, обслуживающих газовое оборудование, выяснил, каким образом, бытовой газ мог оказаться в помещениях жилого дома. Особо оговоримся, что все выводы сделает следствие. А это мнение - всего лишь предполагаемая версия.

Итак, как природный газ поступает в жилые дома? Сначала он поступает на ШРП (шкафной распределительный пункт – прим. редакции). Труба подводящая газ - диаметром до 300-400 мм, по ней газ подается на распределительный пункт под очень большим давлением (до 1,2 Мпа). Уже после ШРП к дому газ поступает по трубам гораздо меньшего диаметра и с очень низким давлением 0,003 МПа.

Что произошло? Предприниматель намеревался запитаться питьевой водой из подвала жилого дома. Для этого он начал прокладывать траншею от дома до своего торгового павильона. И каким-то невероятным образом его рабочие повредили газовую трубу высокого давления. Это сделать даже при желании очень сложно, так как эти трубы очень прочные. Возможно они повредили ее экскаватором на стыке. По всей видимости, рабочие поняв, что что-то натворили, просто сбежали с места аварии.

В этот момент газ пошел по траншее в дом. Где в подвале, скорее всего, и скопился его большой объем. Для того, чтобы такая концентрация газа снизилась до безопасной должно пройти много времени (2-4 часа).

Когда приехала аварийная служба «Волгоградгоргаз», газ был уже перекрыт. Газовики начали работать в ручном режиме лопатами, чтобы сначала определить место утечки. И в момент начала работы, видимо от искры, сдетонировал скопившийся газ .

Это косвенно подтверждает и свидетельство одного из очевидцев, который сообщил, что рядом с домом «поднялся» асфальт.