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Дом №60 обследует мобильный комплекс «Стрела»
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокВзрыв газа
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Дом №60 обследует мобильный комплекс «Стрела»
17 мая, 09:53ПолитикаАвтор: Светлана АлекбароваФото: echosar.ru
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