Дом №60 обследует мобильный комплекс «Стрела»

Как сообщил корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» руководитель пресс-службы ГУ МЧС Дмитрий Уланов, к обследованию разрушенного дома №60 по проспекту Университетскому приступил диагностический комплекс «Стрела».

Он более совершенный, чем «Струна», который предполагалось использовать вначале, рассказал Дмитрий Уланов. Спасатели ставят «маячки» на здание, с помощью которых отслеживается подвижность конструкций.

Сейчас они работают на уровне 3-го этажа и занимаются демонтажом обрушенных конструкций, чтобы обеспечить доступ к завалам на 1-м и 2-м этажах.

В пресс-службе МЧС подтвердили, что с 12-ти часов сегодня планируется обеспечить доступ группам жильцов в свои квартиры для того, чтобы забрать вещи и документы. Проход в квартиры будет возможен, если специалисты дадут заключение о безопасности такого доступа.