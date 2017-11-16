В Волгоградской области «сливают» комитеты образования и молодежной политики

В регионе будет создан комитет образования, науки и молодежной политики. Это решение было одобрено сегодня на заседании Волгоградской областной Думы.

Как передает корреспондент ИА «НовостиВолгограда.ру», депутаты приняли внесенное администрацией области предложение без доклада, предварительно обсудив его на профильных комитетах.

О том, что два ведомства - комитет образования и науки и комитет молодежной политики - могут быть объединены в одно, говорилось еще в октябре, когда стало известно об уходе Елены Слесаренко с поста председателя облкоммолодежи.

Объединение повысит эффективность реализации молодежной политики и образовательной сферы в регионе – уверены волгоградские парламентарии. При слиянии двух комитетов планируется, что часть их полномочий будут переданы другим подразделениям администрации Волгоградской области.

Так, региональный комитет социальной защиты населения займется организацией реабилитации и ресоциализации наркозавимых лиц, а комитет строительства Волгоградской области – исполнением подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей».