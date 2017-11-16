В Волгоградской области «сливают» комитеты образования и молодежной политики
Как передает корреспондент ИА «НовостиВолгограда.ру», депутаты приняли внесенное администрацией области предложение без доклада, предварительно обсудив его на профильных комитетах.
О том, что два ведомства - комитет образования и науки и комитет молодежной политики - могут быть объединены в одно, говорилось еще в октябре, когда стало известно об уходе Елены Слесаренко с поста председателя облкоммолодежи.
Объединение повысит эффективность реализации молодежной политики и образовательной сферы в регионе – уверены волгоградские парламентарии. При слиянии двух комитетов планируется, что часть их полномочий будут переданы другим подразделениям администрации Волгоградской области.
Так, региональный комитет социальной защиты населения займется организацией реабилитации и ресоциализации наркозавимых лиц, а комитет строительства Волгоградской области – исполнением подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей».
Добавим, что новое ведомство приступит к работе 1 января 2018 года.
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