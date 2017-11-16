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В Волгоградской области «сливают» комитеты образования и молодежной политики
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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В Волгоградской области «сливают» комитеты образования и молодежной политики

Сегодня, 14:39ПолитикаМарина СабадашФото: protectkids101.com
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