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Игорь Воронин: «Пусть молодежь берет управление городом в свои руки!»
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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Игорь Воронин: «Пусть молодежь берет управление городом в свои руки!»

Сегодня, 17:16ПолитикаФото: Руслан Герасимов/ novostivolgograda.ru
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