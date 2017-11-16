Игорь Воронин: «Пусть молодежь берет управление городом в свои руки!»

Глава города Волжского впервые провел прямую линию с привлечением пользователей социальных сетей.

Информагентство «НовостиВолгограда.ру» осуществляло саму видеотрансляцию, кроме того наши корреспонденты занимались сбором вопросов, которые поступали через наши сообщества в социальных сетях: ВКонтакте, Facebook и Одноклассники. Кроме того, Игорь Воронин сам пригласил волжан задавать вопросы на его личной странице в Instagram.

Волжане опубликовали в соцсетях около 100 вопросов мэру Волжского. За время прямой линии прозвучала их меньшая часть. Глава постарался ответить на самые важные из них. В самом начале разговора он выразил уверенность, что общение в таком новом формате будет плодотворным. Он также отметил, что впервые выступает перед такой аудиторией. В первую очередь он имел ввиду не сидящих в зале, а всех интернет-пользователей.

Один из первых вопросов касался программы обновления пассажирского транспорта. И тут же Игорь Николаевич не стал ограничиваться банальным рассказом — когда и на какие маршруты выйдут поступившие накануне в Волжский два десятка новых газомоторных автобусов, а перевел вопрос в зал. Он спросил, кто из присутствующих в зале уже ездил на новых автобусах? Оказалось, что такие есть. И уже мэр стал задавать им вопросы о качестве автобусов и комфорте при поездках.

От транспортной темы плавно перешли к обсуждению состояния автобусных павильонов вдоль городских улиц. И тут же ведущий задал Воронину один из главных вопросов: «Когда полностью наладятся дороги в Волжском?»

Отвечая на него, глава города отметил, что мало просто отремонтировать дорогу, важно ее еще и содержать. В качестве примера он рассказал про улицу Шоссейную на острове Зеленый. Из-за близости к ней дачных домов и других строений и отсутствия системы водоотведения существует опасность разрушения восстановленного асфальтового покрытия сточными водами в зимний период. Комбинат благоустройства пытается исправить ситуацию, но без помощи самих волжан это вряд ли получится.

В ходе обсуждения «дорожной темы» прозвучал вопрос из зала - как учитывается мнение волжан при формировании плана ремонта дорог на 2018 год?

Игорь Воронин призвал жителей активнее использовать свой главный инструмент «давления» на исполнительную власть - через депутатов гордумы по своим округам, через советы округов. Эта как раз та инициатива, которая поощряется. Причем в любых вопросах, касающихся жизни города.

Целый блок вопросов, которые волжане задали главе города в социальных сетях накануне прямой линии, касался экологии. Для промышленного Волжского, где немало предприятий, чья деятельность негативно сказывается на состоянии окружающей среды, это очень актуальная проблема. Пользователи сообщают о проблемах со здоровьем, в том числе и у детей, которые они связывают именно с промышленными выбросами.

Буквально 10 дней назад в Волжском прошли общественные слушания по расширению производства карбомата на заводе «Волжский Оргсинтез». А незадолго до этого, сама новость об этом буквально взорвало соцсети. Между тем, как отметил Воронин, разрешение на строительство еще не подписано. В решении этого вопроса необходима разумная и взвешенная позиция: без развития производства не будет и развития города, предприятия - это рабочие места и зарплаты горожан.

По словам мэра, три крупнейших завода Волжского - трубный, оргсинтез и абразивный - разработали экологические программы, за исполнением которых следят городские власти. Но сегодня полномочий у муниципалитетов, чтобы воздействовать на промышленников, нет. Однако, на следующей неделе в Общественной палате России состоится обсуждение по вопросу расширения полномочий народного контроля в решении экологичесикх проблем, и в нем примут участие волжане.

Пока же, как заявил взявший слово политолог, профессор кафедры социологии ВолГУ Александр Стризое, общественное мнение не очень-то хочет слышать об экологии. По данным социологов, связанные с ней проблемы занимают лишь 8 место в списке приоритетов россиян. Общество не хочет и не может разговаривать с крупными промышленными группами на тему экологии, сказал Александр Стризое. Для этого нужно привлекать федеральные структуры - ту же природоохранную прокуратуру, депутатов Госдумы, которые сейчас, по его словам, «спят летаргическим сном». Они и должны стать теми посредниками, которые могут «давить» на промышленников в деле решения экологических проблем.

У нас сегодня по оценке ученых из Волжского политехнического института на первое место по загрязняющему атмосферу фактору вышел автотранспорт. Именно поэтому мы «зацепились» за автобусы на газомоторном топливе. А посмотрите — сколько на улицах города старого транспорта с двигателями разработки еще 80-ых годов прошлого века!? Из таких транспортных средств вылетает вся таблица Менделеева! Еще один фактор — мелкие предприятия, которые с точки зрения природоохранного законодательства очень сложно контролировать. А вот крупные заводы постоянно мониторятся всеми надзорными ведомствами. Малые предприятия не имеют порой элементарных средств очистки продуктов своей деятельности. Это и лакокрасочные цеха по ремонту автомобилей в гаражных кооперативах, всевозможные мебельные производства, металлообработка и другие виды бизнеса. Конечно, эти производства важны для города, но вопросы экологии и у них должны стоять на 1 месте!Игорь Воронин, глава города Волжского

От представителей студенческой молодежи поступил вопрос о взаимоотношении этой самой молодежи и местных властей, о поддержке молодежных инициатив, о любви к родному городу. На все это Воронин ответил коротко: «Город не будет развиваться, если из города будет уезжать молодежь! Необходимо, чтобы молодежь интересовалась и знала, чувствовала это и понимала, что происходит в городе. И потихонечку бы брала управление городом в свои руки!». К слову сказать, в Волжском студенты уже давно хотят «взять власть», тем более, что уже больше года здесь достаточно эффективно работает такой орган, как молодежная администрация. А молодежный мэр Александр Подереча — постоянный участник еженедельных планерок у своего старшего коллеги.

Сразу несколько обращений в адрес Игоря Воронина поступило от дольщиков строящегося жилого комплекса «АхтубаСитиПарк». «Это не полномочия муниципалитета, но вопросом этим занимаемся уже давно и не собираемся его бросать», - заявил Игорь Воронин. По данной теме было несколько возможных предложений, город уже рассматривал варианты привлечения как местных и региональных инвесторов, так и крупных строительных холдингов федерального уровня. Ситуация такова, что город не может взять деньги из бюджета и достроить эти два дома. Но городские власти могут очень этому способствовать. Например, уже решен вопрос с подключением коммуникаций. Город должен и готов помогать в этом вопросе. В частности, сейчас идут переговоры с одним из столичных банков.