Депутаты облдумы не пошли против самих себя

Чуда не произошло. НА сегодняшнем заседании депутаты Волгоградской областной Думы не поддержали проект постановления о возврате к старой схеме утверждения сметы расходов на содержание парламента.

Вопрос «Об упорядочении и рациональном использовании бюджетных средств, предусмотренных на содержании Волгоградской областной Думы» рассматривали в последнюю очередь. Парламентарии изучили его ранее, поэтому обошлись без доклада, перейдя сразу к голосованию.

Проект не прошел. Его автор – депутат от КПРФ Михаил Таранцов нисколько не удивился. Еще 14 ноября, рассказав корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» о сути предложения, народный избранник отметил – шансы на положительный исход малы.

- Два года назад изменился порядок утверждения сметы на содержание облдумы. Раньше она утверждалась на заседании всеми депутатами, а теперь утверждает только председатель областной Думы. Я был против нового порядка, но большинство его все же поддержало. И сегодня было бы наивно думать, что присутствующие пойдут против себя же самих, - прокомментировал Михаил Таранцов после собрания.

Выступить с соответствующим предложением депутата побудила ситуация с дорогостоящим ремонтом зала заседаний – на обновление помещения выделено почти 5 млн рублей. По мнению Михаила Таранцова, в нынешних условиях это недопустимая трата.

- Тратить около 5 миллионов рублей на зал, который находится в приличном состоянии и не нуждается в ремонте…нет слов. Я считаю, что нас пытались увести в сторону, когда говорили, что деньги выделила не областная Дума, а средства направили из консолидированного регионального бюджета. Деньги общие, бюджет один – областной, и он находится в тяжелейшей ситуации. Михаил Таранцов, депутат Волгоградской областной Думы

Стоит отметить, что в проекте постановления, от которого отказались парламентарии, было всего два пункта: первый касался выражения недоверия председателю регионального парламента Николаю Семисотову, который допустил такую расточительность, а второй — внесению изменений в регламент облдумы.