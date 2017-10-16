Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Персоны
Фоторепортажи
Авто
Спецпроекты
В Волгограде идёт «осенний отстрел» малоизвестных политических партий
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
769145bd37e3344f0cb3692ad05c8ea7

В Волгограде идёт «осенний отстрел» малоизвестных политических партий

Сегодня, 12:55ПолитикаНикита ДробныФото: gr-sily.ru
Читайте
также
Олег Матвейчев: «Впереди у Волгоградской области – светлое будущее»
Волгоградские депутаты часов не наблюдают
Губернатор Волгоградской области отказался от телохранителя за 2 миллиона