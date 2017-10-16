В Волгограде идёт «осенний отстрел» малоизвестных политических партий

В ближайшее время в Волгоградской области прекратят существовать региональные ячейки сразу четырёх политических партий. Волгоградский областной суд рассмотрит иски местного Управления Минюста о ликвидации отделений «Альянса зелёных», «Монархической партии», «КПСС» и партии «Против всех».

В Управлении Минюста корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» сообщили, что деятельность региональных отделений всех этих партий уже была приостановлена ранее за неисполнение предупреждений ведомства. Поскольку в установленные сроки ни одна политическая организация так и не устранила допущенные нарушения, теперь их местные представительства будут ликвидированы в судебном порядке. Заседание по «Коммунистической партии социальной справедливости» («КПСС») состоится 18 октября, по «Альянсу зелёных» — 20 октября; даты заседаний по искам в отношении «Против всех» и «Монархической партии» ещё не определены.

В случае с «КПСС» и «Против всех» ситуация предельно ясна: региональные отделения этих политических объединений, о которых большинство волгоградцев наверняка никогда не слышало, фактически уже прекратили деятельность и перестали предоставлять необходимые сведения в Минюст и облизбирком. При регистрации местного отделения «Монархической партии», как выяснилось в ходе налоговой проверки, был указан ложный адрес. Скорее всего, в ближайшие недели Волгоград лишится этих трёх экзотических элементов политического ландшафта — и вряд ли кто-то из горожан будет всерьёз об этом сожалеть.

Несколько сложнее ситуация с «Альянсом зелёных» — единственной из перечисленных партий, которая проявляет реальную активность и теоретически способна завоевать симпатии определённой части электората. Её отделение ликвидируется за приём пожертвований от компании, признанной иностранным агентом.

Председатель регионального отделения «Альянса зелёных» Людмила Соловьёва пояснила корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру», что претензии Минюста связаны с нарушениями, допущенными её предшественником — Юрием Гончаровым, председателем совета директоров компании «Волма». Во время одной из избирательных кампаний он переводил предназначенные для партийных нужд средства на счета «Волмы», не обращая внимания на тот факт, что некоторая часть уставного капитала этого предприятия принадлежит иностранным резидентам.

— По закону мы обязаны вернуть полтора миллиона рублей либо «Волме», либо государству. Но мы — непарламентская партия, у нас таких денег нет. Поэтому мы не видим другого выхода, кроме как ликвидировать отделение. Я считаю, что ответственность за сложившуюся ситуацию полностью лежит на г-не Гончарове, — подчеркнула Людмила Соловьёва.