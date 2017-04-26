В результате ЧП в Советском районе Волгограда погибло четыре человека
16 мая, 15:19ПолитикаАвтор: Светлана АлекбароваФото: Виталий Кошелев/ novostivolgograda.ru
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Как сообщает корреспондент ИА «НовостиВолгограда.ру» с места обрушения подъезда жилого 4-этажного дома, на данный момент известно о четырех погибших.
В эти минуты на месте ЧП началось заседание межведомственного оперативного штаба. В нем участвуют губернатор Андрей Бочаров, представители всех силовых структур, руководство Волгограда.
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Сюжеты: Взрыв газа
Продолжается разбор завалов на месте взрыва - пока, как сообщает наш корреспондент, тяжелой техники, кроме экскаватора, у дома нет. В ближайшее время сотрудники Следственного управления СК России приступят к осмотру места происшествия.
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