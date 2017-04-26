В результате ЧП в Советском районе Волгограда погибло четыре человека

Как сообщает корреспондент ИА «НовостиВолгограда.ру» с места обрушения подъезда жилого 4-этажного дома, на данный момент известно о четырех погибших.

В эти минуты на месте ЧП началось заседание межведомственного оперативного штаба. В нем участвуют губернатор Андрей Бочаров, представители всех силовых структур, руководство Волгограда.