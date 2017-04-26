До стадиона «Волгоград Арена» пустят ж/д экспрессы

Во время проведения Чемпионата мира по футболу добираться до главной спортивной арены Волгограда можно будет с комфортом и без пробок. В 2018 году по железнодорожным магистралям города начнут курсировать 10-тивагонные экспрессы.

Их маршрут не предполагает остановок, а значит время пребывания в пути автоматически сократится практически наполовину. Например, из Советского района до стадиона «Волгоград Арена» состав домчится за 27 минут, а от железнодорожного вокзала «Волгоград-1» и вовсе за 9 минут.

Еще один экспресс будет доставлять волгоградцев и гостей города из международного аэропорта Гумрак до вокзала за 24 минуты. Один поезд вмещает 2,5 тысячи человек, но вот насколько часто он будет ходить, пока остается неизвестным.