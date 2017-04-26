До стадиона «Волгоград Арена» пустят ж/д экспрессы
16 мая, 18:17ПолитикаАвтор: Марина СабадашФото: start33.ru
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Во время проведения Чемпионата мира по футболу добираться до главной спортивной арены Волгограда можно будет с комфортом и без пробок. В 2018 году по железнодорожным магистралям города начнут курсировать 10-тивагонные экспрессы.
Их маршрут не предполагает остановок, а значит время пребывания в пути автоматически сократится практически наполовину. Например, из Советского района до стадиона «Волгоград Арена» состав домчится за 27 минут, а от железнодорожного вокзала «Волгоград-1» и вовсе за 9 минут.
Еще один экспресс будет доставлять волгоградцев и гостей города из международного аэропорта Гумрак до вокзала за 24 минуты. Один поезд вмещает 2,5 тысячи человек, но вот насколько часто он будет ходить, пока остается неизвестным.
К слову, станцию «Мамаев курган» реконструируют к Чемпионату мира-2018. Платформу продлят до 200 метров. Вдоль железнодорожного полотна поставят шумоизоляционные экраны и ограждения.
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