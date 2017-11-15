И покорился Санкт-Петербург: волгоградцы одержали победу в конкурсе талантов

Воспитанники воскресной школы «Вдохновение» прихода храма святого праведного Иоанна Кронштадтского вернулись из северной столицы домой с призами и подарками. На всероссийском творческом конкурсе «Моя любимая Родина» они заняли верхнюю ступень пьедестала почета.

Юные волгоградцы представили работы в номинациях «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное искусство», «Литературное творчество». Судьи оценивали конкурсантов заочно, а лучших организаторы пригласили в Санкт-Петербург.

Счастливый звонок прозвучал и для наших ребят. Как сообщает пресс-служба Волгоградской епархии, уже через несколько дней дети прибыли в один из самых красивых и интересных городов мира.

Победителей ждали не только дипломы и подарки, но и интересная культурная программа - обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу, историческим и святым местам, поездка в Кронштадт.