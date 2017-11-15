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И покорился Санкт-Петербург: волгоградцы одержали победу в конкурсе талантов
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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И покорился Санкт-Петербург: волгоградцы одержали победу в конкурсе талантов

Сегодня, 17:16ПолитикаМарина СабадашФото: Пресс-служба Волгоградской епархии
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