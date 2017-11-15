И покорился Санкт-Петербург: волгоградцы одержали победу в конкурсе талантов
Юные волгоградцы представили работы в номинациях «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное искусство», «Литературное творчество». Судьи оценивали конкурсантов заочно, а лучших организаторы пригласили в Санкт-Петербург.
Счастливый звонок прозвучал и для наших ребят. Как сообщает пресс-служба Волгоградской епархии, уже через несколько дней дети прибыли в один из самых красивых и интересных городов мира.
Победителей ждали не только дипломы и подарки, но и интересная культурная программа - обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу, историческим и святым местам, поездка в Кронштадт.
Награждение лауреатов-победителей конкурса «Моя любимая Родина», их педагогов прошло в Белоколонном зале Юсуповского дворца. В ходе торжественной церемонии члены жюри отметили высокий уровень представленных работ, творческую инициативу, любовь к России и своей малой родине.
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