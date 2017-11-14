Координатора штаба Навального в Волгограде арестовали на 15 суток
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру», причиной ареста Волкова стало нарушение, допущенное при организации митинга Навального 10 ноября. Очевидно, речь идёт о превышении лимита времени, выделенного на проведение протестной акции: мероприятие длилось на полчаса дольше положенного и завершилось лишь после того, как координатор штаба оппозиционера был задержан полицией для дачи разъяснений.
Напомним, на митинг Алексея Навального в Волгограде в минувшую пятницу пришли около 600 человек — в основном молодёжь. В ходе своего выступления оппозиционер напомнил об уголовном деле в отношении Алексея Волкова, которое недавно вернули на доследование в прокуратуру: координатору местного штаба Навального грозит обвинение в осквернении памятника из-за размещения в соцсети фотоколлажа с изображением монумента «Родина-мать зовёт!», испачканного зелёнкой. Сам Волков на стадии предварительного следствия свою вину отрицал.
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