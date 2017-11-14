Координатора штаба Навального в Волгограде арестовали на 15 суток

Алексей Волков, координатор штаба известного оппозиционера Алексея Навального в Волгограде, арестован на пятнадцать суток. Соответствующее решение принял Краснооктябрьский районный суд.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру», причиной ареста Волкова стало нарушение, допущенное при организации митинга Навального 10 ноября. Очевидно, речь идёт о превышении лимита времени, выделенного на проведение протестной акции: мероприятие длилось на полчаса дольше положенного и завершилось лишь после того, как координатор штаба оппозиционера был задержан полицией для дачи разъяснений.