Бюджет Волгоградской областной Думы предложили привести в порядок

На ближайшем заседании Волгоградской областной Думы, которое состоится 16 ноября, депутаты рассмотрят проект постановления о возврате к старой схеме утверждения сметы расходов на содержание парламента. Хотя шансы, что эта инициатива будет принята, весьма малы, сам факт её появления примечателен.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру», автором проекта стал депутат от КПРФ Михаил Таранцов. Выступить с соответствующим предложением его побудила ситуация с дорогостоящим ремонтом зала заседаний. Хотя на эту цель выделялись не «думские» деньги, а средства из консолидированного регионального бюджета, парламентарий уверен: без негласного одобрения председателя облдумы Николая Семисотова и поддержки фракции «Единая Россия» такую статью расходов никто бы не утвердил.

— На ремонт зала заседаний Волгоградской областной Думы в условиях бюджетного дефицита и необходимости экономии было выделено почти 5 млн рублей. Я с самого начала выступал с критикой этого решения, но коллеги-единороссы мои аргументы отвергли. Поэтому я подготовил проект постановления «Об упорядочении и рационализации бюджетных средств, предусмотренных на содержание Волгоградской областной Думы». Он и будет рассмотрен на заседании 16 ноября, — пояснил корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» Михаил Таранцов.

По словам депутата, в проекте постановления всего два пункта: первый касается выражения недоверия председателю регионального парламента Николаю Семисотову, который допустил такую расточительность, а второй — внесению изменений в регламент облдумы.

Моё предложение заключается в том, чтобы вернуться к старой схеме утверждения сметы расходов на содержание Думы — общим голосованием всех депутатов, а не единоличным решением председателя, как это происходит сейчас. Конечно, администрация и большинство депутатов облдумы против этой инициативы. Меня спрашивают: «При чём здесь Дума, если деньги на ремонт зала заседаний выделялись из бюджета региона?» Но мы ведь отдаём себе отчёт в том, что никто бы не пошёл на такие траты без желания и одобрения председателя парламента.Михаил Таранцов, депутат Волгоградской областной Думы