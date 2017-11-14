Бюджет Волгоградской областной Думы предложили привести в порядок
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру», автором проекта стал депутат от КПРФ Михаил Таранцов. Выступить с соответствующим предложением его побудила ситуация с дорогостоящим ремонтом зала заседаний. Хотя на эту цель выделялись не «думские» деньги, а средства из консолидированного регионального бюджета, парламентарий уверен: без негласного одобрения председателя облдумы Николая Семисотова и поддержки фракции «Единая Россия» такую статью расходов никто бы не утвердил.
— На ремонт зала заседаний Волгоградской областной Думы в условиях бюджетного дефицита и необходимости экономии было выделено почти 5 млн рублей. Я с самого начала выступал с критикой этого решения, но коллеги-единороссы мои аргументы отвергли. Поэтому я подготовил проект постановления «Об упорядочении и рационализации бюджетных средств, предусмотренных на содержание Волгоградской областной Думы». Он и будет рассмотрен на заседании 16 ноября, — пояснил корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» Михаил Таранцов.
По словам депутата, в проекте постановления всего два пункта: первый касается выражения недоверия председателю регионального парламента Николаю Семисотову, который допустил такую расточительность, а второй — внесению изменений в регламент облдумы.
Моё предложение заключается в том, чтобы вернуться к старой схеме утверждения сметы расходов на содержание Думы — общим голосованием всех депутатов, а не единоличным решением председателя, как это происходит сейчас. Конечно, администрация и большинство депутатов облдумы против этой инициативы. Меня спрашивают: «При чём здесь Дума, если деньги на ремонт зала заседаний выделялись из бюджета региона?» Но мы ведь отдаём себе отчёт в том, что никто бы не пошёл на такие траты без желания и одобрения председателя парламента.Михаил Таранцов, депутат Волгоградской областной Думы
Судя по всему, вероятность реального принятия постановления невелика: депутаты-единороссы, которых в парламенте большинство, сделают всё, чтобы не допустить возвращения к прежней схеме утверждения сметы. Однако представители КПРФ намерены отстаивать свою точку зрения до конца. Стоит отметить, что инициатива Михаила Таранцова обеспечила ему уважительные отклики избирателей: в одном из популярных Telegram-каналов представителя КПРФ уже успели назвать «депутатом здорового человека».
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