РБК: большая пресс-конференция президента России состоится 14 декабря

В понедельник российские СМИ сообщили, что ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдет в декабре.

И хотя официально дата еще не называлась, источники, близкие к Кремлю, уверенно утверждают, что пресс-конференция пройдет 14 декабря, передает сегодня РБК.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал опровергать эту информацию. Журналистам он лишь сказал, что пресс-конференция состоится ближе к концу года.