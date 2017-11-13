РБК: большая пресс-конференция президента России состоится 14 декабря
Сегодня, 14:02ПолитикаСтанислав ЛопатинФото: ap22.ru
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В понедельник российские СМИ сообщили, что ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдет в декабре.
И хотя официально дата еще не называлась, источники, близкие к Кремлю, уверенно утверждают, что пресс-конференция пройдет 14 декабря, передает сегодня РБК.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал опровергать эту информацию. Журналистам он лишь сказал, что пресс-конференция состоится ближе к концу года.
В РБК отмечают, что традиционное общение главы страны с представителями СМИ может состояться до послания Федеральному собранию, а не после, как это было в предыдущие годы. По сведениям издания, в Кремле обсуждается возможность переноса послания на февраль 2018 года.
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