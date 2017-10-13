Правительство внесло в Госдуму законопроект о продаже лекарств в интернете

В России станет возможной торговля безрецептурными лекарствами для медицинского и ветеринарного применения дистанционным способом.

Соответствующий законопроект правительство страны вносит в Госдуму. Распоряжение об этом уже подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Документ опубликован в пятницу, 13 октября, на сайте кабмина.

Право торговать через интернет будет предоставлено аптечным организациям и ветеринарным аптекам.

В то же время предлагается ввести запрет на розничную торговлю дистанционным способом рецептурными лекарственными препаратами.