Правительство внесло в Госдуму законопроект о продаже лекарств в интернете
Сегодня, 10:25ПолитикаСтанислав ЛопатинФото: sostav.ru
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В России станет возможной торговля безрецептурными лекарствами для медицинского и ветеринарного применения дистанционным способом.
Соответствующий законопроект правительство страны вносит в Госдуму. Распоряжение об этом уже подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Документ опубликован в пятницу, 13 октября, на сайте кабмина.
Право торговать через интернет будет предоставлено аптечным организациям и ветеринарным аптекам.
В то же время предлагается ввести запрет на розничную торговлю дистанционным способом рецептурными лекарственными препаратами.
Ресурсы, которые это проигнорируют, станут идентифицироваться как сайты, содержащие информацию, распространение которой в России запрещено. И доступ к ним будет ограничен.
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