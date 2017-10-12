Прожиточный минимум волгоградских пенсионеров - один из самых высоких в ЮФО

В Волгоградской области определена минимальная стоимость потребительской корзины пенсионеров на 2018 год. Она составит 8535 рублей в месяц.

Такое решение было принято сегодня депутатами на заседании регпарламента. Как отметили народные избранники, среди субъектов Южного Федерального округа это один из самых высоких показателей. Больше только у Ставропольского края и то - на 2 рубля.

Как пояснила председатель комитета Волгоградской областной Думы по труду, социальной политике, вопросам семьи и делам ветеранов Татьяна Бухтина, данная сумма на 606 рублей больше, чем рекомендуемая Министерством труда и социальной защиты населения РФ величина прожиточного минимума для пенсионеров.

Цифра прожиточного минимума для пенсионеров рассчитывается каждый год. Она необходима для установления социальной доплаты к пенсии: если пенсия меньше, то ее «подтягивают» до размера прожиточного минимума.