Капремонт: результаты удручающие, потому платить будем по-старому

Сегодня депутаты Волгоградской областной Думы приняли закон, устанавливающий минимальный размер взноса за капитальный ремонт на следующий год. Согласно документу, показатель останется прежним и составит 5,9 рублей за квадратный метр жилплощади.

- Сумма остается неизменной третий год подряд. Сейчас решение обусловлено тем, что остатки на счетах большие – более 2 миллиардов рублей. Этого достаточно, чтобы начать программу капремонта в 2018 году вовремя, без задержек, - объяснил депутат областной Думы Николай Лукьяненко.

Фото: n71.ru

В этой истории все же есть ложка дегтя - результаты, которых удалось добиться региону, разочаровывают, а скорость, с которой идет обновление и восстановление многоквартирных домов, оставляет желать лучшего.

В этом году в Волгоградской области сроки начала ремонта вовсе сдвинулись. Причиной тому стало постановление Правительства РФ, определяющее порядок привлечения подрядных организаций, принятое в 2016 году. Поиск добросовестных компаний с хорошей репутацией и конкурсные процедуры заняли достаточно большой промежуток времени, поэтому в нашем регионе специалисты вышли на объекты только в середине года.

- Региональному оператору необходимо выработать свою стратегию повышения скорости капитального ремонта в постоянно меняющемся законодательном поле. Этот вопрос сегодня очень важен, будем над ним работать, - отметил Николай Лукьяненко.