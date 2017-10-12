Губернатор Волгоградской области отказался от телохранителя за 2 миллиона

Для губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова не будут нанимать личного охранника за два миллиона рублей. Соответствующая госзакупка, размещённая ранее на официальном портале, отменена.

По сообщению собственного корреспондента ИА «НовостиВолгограда.ру», вопрос о нашумевшей закупке поднял на сегодняшнем заседании Волгоградской областной Думы депутат от КПРФ Михаил Таранцов. Он поинтересовался, на каких основаниях из бюджета планировалось выделить такие средства на оплату услуг телохранителей и по каким методикам рассчитывалась сумма. На это заместитель руководителя аппарата губернатора Наталья Лисименко ответила, что закупка накануне уже отменена.