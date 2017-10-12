Губернатор Волгоградской области отказался от телохранителя за 2 миллиона
По сообщению собственного корреспондента ИА «НовостиВолгограда.ру», вопрос о нашумевшей закупке поднял на сегодняшнем заседании Волгоградской областной Думы депутат от КПРФ Михаил Таранцов. Он поинтересовался, на каких основаниях из бюджета планировалось выделить такие средства на оплату услуг телохранителей и по каким методикам рассчитывалась сумма. На это заместитель руководителя аппарата губернатора Наталья Лисименко ответила, что закупка накануне уже отменена.
Таким образом, глава региона останется без бдительного охранника, готового пристально следить за его безопасностью в обмен на ежедневную плату, эквивалентную месячному окладу среднестатистического волгоградца. По каким конкретным причинам власти приняли решение отказаться от проведения торгов, не уточняется. К закупке по-прежнему остаются вопросы: например, не до конца понятно, почему она проводилась «задним числом» (наёмный телохранитель должен был приступить к исполнению своих обязанностей в октябре и охранять губернатора до конца года, но при этом срок контракта почему-то отсчитывался с августа).
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