Госдума ужесточила уголовное наказание за хищение денег с банковского счета

Депутаты Госдумы одобрили ужесточение уголовной ответственности за хищение денежных средств с банковского счета или электронных денежных средств.

В среду на вечернем пленарном заседании заксобрания соответствующий законопроект, вносящий поправки в Уголовный кодекс РФ, был принят в первом чтении.

Согласно документу, кража с банковского счета или кража электронных денежных средств будет наказываться штрафом в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, либо принудительными работами сроком до 5 лет, либо лишением свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере 80 тыс. рублей. Такое наказание сейчас предусмотрено для краж, совершенных с незаконным проникновением в жилище и краж в крупном размере, пояснили в пресс-службе Госдумы.

Законопроект также устанавливает ответственность за мошенничество с использованием электронных средств платежа. Хищение чужого имущества с использованием поддельной или чужой платежной карты путем обмана работника кредитной или торговой организации может привести к лишению свободы на срок до 3 лет.

Сейчас мошенничество с использованием платежных карт наказывается лишь штрафом в размере до 120 тыс. рублей, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо арестом на срок до 4 месяцев.