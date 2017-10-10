В Волгоградской области сменилось руководство комитета госимущества

Очередная кадровая перестановка произошла накануне в администрации Волгоградской области. Со своего поста ушла Наталья Жукова, председатель регионального комитета по управлению госимуществом.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областной администрации, временно исполнять обязанности главы комитета будет начальник его правового управления Анна Писемская. Кто займёт должность на постоянной основе, пока не решено.

По предварительной информации, Наталья Жукова подала заявление об увольнении по собственному желанию. Истинные причины, по которым чиновница покидает пост председателя комитета, не уточняются. До назначения на должность главы комитета она являлась вице-мэром Волжского.