В Волгоградской области сменилось руководство комитета госимущества
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областной администрации, временно исполнять обязанности главы комитета будет начальник его правового управления Анна Писемская. Кто займёт должность на постоянной основе, пока не решено.
По предварительной информации, Наталья Жукова подала заявление об увольнении по собственному желанию. Истинные причины, по которым чиновница покидает пост председателя комитета, не уточняются. До назначения на должность главы комитета она являлась вице-мэром Волжского.
Напомним, накануне стало известно о кадровых изменениях и в областном комитете по делам молодёжи. Его председатель Елена Слесаренко сложила с себя занимаемую должность, чтобы возглавить аппарат главного штаба молодёжного движения «Юнармия».
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