Госдуме предложили разрешить гражданам неофициально использовать герб РФ
Инициаторами поправок в статью 7 Федерального конституционного закона «О государственном гербе Российской Федерации» выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин и руководитель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
В настоящее время граждане могут быть привлечены к административной ответственности за использование изображения двуглавого орла не в соответствии с официальными правилами. Кроме того, в положениях Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях существует двусмысленность, позволяющая правоприменителям неоднозначно толковать соответствующие статьи, отмечается в пояснительной записке.
Авторы законопроекта предлагают разрешить неофициальное использование государственного герба гражданами, общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями. Они считают, что это будет способствовать повышению культуры использования геральдических знаков нашей страны и воспитанию патриотизма, сообщает пресс-служба Госдумы.
В то же время гражданам по-прежнему не будет позволено нарушать пределы, установленные отечественным законодательством (в частности, статьей 329 Уголовного кодекса «Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственном флагом Российской Федерации»).
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