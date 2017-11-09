Госдуме предложили разрешить гражданам неофициально использовать герб РФ

В Государственную Думу поступил законопроект, согласно которому гражданам могут позволить неофициально использовать герб России.

Инициаторами поправок в статью 7 Федерального конституционного закона «О государственном гербе Российской Федерации» выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин и руководитель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

В настоящее время граждане могут быть привлечены к административной ответственности за использование изображения двуглавого орла не в соответствии с официальными правилами. Кроме того, в положениях Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях существует двусмысленность, позволяющая правоприменителям неоднозначно толковать соответствующие статьи, отмечается в пояснительной записке.

Авторы законопроекта предлагают разрешить неофициальное использование государственного герба гражданами, общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями. Они считают, что это будет способствовать повышению культуры использования геральдических знаков нашей страны и воспитанию патриотизма, сообщает пресс-служба Госдумы.