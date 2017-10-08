Волгоградская область сохранила свое место среди неблагополучных регионов

В ежемесячном рейтинге социально-политической устойчивости регионов России, опубликованном на днях Фондом «Петербургская политика», Волгоградская область по-прежнему отнесена к неблагополучным.

После того, как в августе наша область среди регионов со слабой устойчивостью снизилась с 4,8 баллов до 4,7, так в сентябре эту позицию она и сохранила, отмечается в рейтинге Фонда.

Такой результат остался из-за негативных событий, на которые особое внимание обратили эксперты. Наиболее заметным из них назван митинг в Волгограде обманутых дольщиков.

Упомянут также и приговор к 14 годам лишения свободы бывшему главе Городищенского района Сергею Мамонтову, признанному виновным в мошенничестве, получении взяток, превышении полномочий, служебном подлоге.

При составлении рейтинга эксперты приняли во внимание во внимание и приговор к 5 годам колонии бывшему депутату волгоградской городской думы Александру Галде, которого обвинили в махинациях с недостроенным зданием школы.

К позитивным событиям в волгоградском регионе Фонд отнес расширение облдумой видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяются налоговые каникулы и включение Минпромторгом РФ предприятия «Волгабас» в перечень поставщиков регионам школьных автобусов.

Плюс региону был поставлен и за обсуждение губернатором Андреем Бочаровым и президентом «Лукойла» Вагитом Алекперовым на производственной площадке Волгоградского нефтеперерабатывающего завода перспектив развития предприятия, реализации проектов модернизации и экологических программ.

Но все это лишь позволило Волгоградской области опуститься ниже своей занятой позиции. Стоит отметить, что, по результатам Фонда «Петербургская политика от нас отстают Краснодарский край, Чечня, Дагестан, Приморский край. А также Коми, Омская , Самарская, Орловская, Челябинская и Новосибирская области, утратившие за месяц свои более высокие, чем у нас позиции.