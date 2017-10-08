Депутаты Госдумы предложили продлить ежемесячные выплаты на детей до 7 лет

В Госдуме предложили продлить период выплат ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 7 лет.

С соответствующей законодательной инициативой выступили депутаты Сергей Вострецов и Сергей Катасонов. Они предлагают продлить выплату пособий по уходу за ребенком до его семилетнего возраста, если не предоставлено место в яслях или детском саду.

Согласно поправкам в закон «О государственных пособиях граждан, имеющим детей», ежемесячный размер выплат составит 3 тысячи рублей на каждого ребенка, сообщили в пресс-службе Госдумы.

«Пособие по уходу за ребенком, в случае не предоставления места в государственной или муниципальной образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования, будет выплачиваться только в том случае, если есть соответствующий подтверждающий документ об отсутствии возможности предоставить места в государственной или муниципальной образовательной организации», - отмечают в пояснительной записке авторы законопроекта.

Они подчеркивают, что «реализация законопроекта будет способствовать решению семейных, социальных проблем, улучшению демографической ситуации в России за счет предусматриваемых дополнительных мер социальной поддержки».

Сейчас ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается до полутора лет, его размер составляет около 40% от среднего заработка родителя и зависит от региона проживания семьи. По достижении ребенком трех лет выплачивается ежемесячная компенсация в размере 50 руб.